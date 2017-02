KLUBBB3 ist bereit für die „verrückteste Sause seit es Winter gibt“

KLUBBB3 lädt zur Hüttenparty

Gerade steht KLUBBB3 mit seinem unglaublich erfolgreichen Einstieg in die Album Charts in den Schlagzeilen und holt gleichzeitig zum nächsten Schlag aus: Am 18. und 19. Januar präsentiert Florian Silbereisen mit deinen Freunden Jan Mit und Christoff ihre erste gemeinsame Aprés Ski-Kult-Party. Erstmals werden sie auch gemeinsam moderieren – auf Facebook schickten Florian, Jan und Christoff Grüße während der Vorbereitungen:

Auf zwei Bühnen, im Flachauer Gutshof, werden diese Stars für die perfekte Winterparty-Stimmung sorgen: DJ Ötzi, Micki Krause, Jürgen Drews, Beatrice Egli, VoxxClub, Nik P., Bernhard Brink, Sarah Jane Scott , DDC Tänzer und im Anschluss die Fetzentaler.

Seien Sie dabei:

18. Jänner: Los geht es im Musistadl im Flachauer Gutshof aufgrund der vorhergehenden Proben ab 18:30 Uhr.

19. Jänner: Beginn ab 18 Uhr.

Übrigens: Die große Party wird gemeinschaftlich vom MDR und ORF aufgezeichnet und am 11. Februar, 20.15 Uhr im MDR FERNSEHEN ausgestrahlt.

