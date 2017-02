Die Grubertaler: Riesenparty zum Jubiläum

Mit den größten Partyhits ins 15­jährige Jubiläum.

Wer hätte sich vor 15 Jahren gedacht, dass Flo (31), Much (30) und Reini Klingenschmid (33) aus dem idyllischen Tiroler Volderberg mit ihrem einzigartigen Spagat zwischen Volks- musik und Schlagerpartymusik sich so erfolgreich in der Schlager- und Volks- musikbranche als DIE Partymacher etablieren würden?

Und für ihr Jubiläumsjahr haben sie sich viel vorgenommen: Von 15. Bis 18. Juni 2017 werden es die beiden Brüder Florian und Michael sowie ihr Großcousin mit ihren unzähligen Fans im Festzelt in Fritzens so richtig krachen lassen. Dass die drei Vollblutmusiker auch fernab der Heimat so manche Partyrakete zünden können, haben sie bereits diesen Sommer 2016 auf der Partyinsel schlechthin, Mallorca, bewiesen. Und nicht nur dieses Urlaubsfeeling wollen sie bei ihrem großen Heimspiel unter die Einheimischen bringen: Auf ihrem brandneuen Album „Die größten Partyhits – Volume VIII“, das im Jubiläumsjahr veröffentlicht wird, präsentieren sie die besten Knaller des Jahres und viele neue Tanzhits.

Aber das ist noch lange nicht alles – neben CD-Release und Megaparty steht ein besonderes Highlight an: Zusammen mit den absoluten Top-Stars der Branche, Andy Borg, Nik P. oder Anita

& Alexandra Hofmann, und mit vielen Fans sind die drei jungen Vollblutmusiker vom 3. bis zum 14. März auf der „Schlager Open Air Goes Dubai“-Kreuz- fahrt mit der MSC Fantasia durch

die Vereinigten Arabischen Emirate unterwegs und werden bereits an Bord für ausgelassene Stimmung sorgen. „Privat haben wir schon einiges miteinander unternommen. Dreimal waren wir

bereits in Dubai. 2017 feiern wir unser 15-jähriges Bühnenjubiläum und es ist unfassbar cool, dass wir mit so vielen tollen Stars beim Open-Air-Konzert vor dem Burj Khalifa au reten dürfen. Wir freuen uns wahnsinnig drauf“, so Florian. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob der eine oder andere Fan am Persischen Golf bei „Komm reiß mi auf“ sein Glück mit einem ver­führerischen Bauchtänzchen versuchen wird.

Die fetzigsten Partykracher gehen bereits in die 8. Runde: Zum Jubiläum gibt’s „Die größten Partyhits – Volume VIII“ – und bei uns haben Sie exklusiv die Chance eines von zwei Überraschungssets zu gewinnen!

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer! Die glücklichen Gewinner sind bereits verständigt!

