Helene und Florian: Ihre Liebe kennt keinen Neid

Florian genießt Riesenerfolg mit KLUBBB3

Das neue Album „Jetzt geht´s richtig los“ von KLUBBB3 schlägt ein wie eine Bombe! Innerhalb nur weniger Tage nach der Veröffentlichung am 6. Jänner, schaffe es auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Albumcharts.

Doch wer nun glaubt, bei Helene und ihrem Flori würde nun der Haussegen schief hängen, der irrt! Zwischen dem Schlager-Traumpaar gibt es so etwas wie Neid oder Missgunst nicht, wie sie immer wieder„Natürlich bin ich nicht eifersüchtig auf Helenes Erfolg. Ich freue mich mit ihr wie Bolle. Und umgekehrt ist es genauso, wenn ich in meinem Job erfolgreich bin“, so Florian einmal in einem Interview.

Wie uns KLUBBB3 verriet, hätten sie mit solch einem Erfolg ihres „Spaßprojektes“ nicht gerechnet – und noch vieles, vieles mehr haben sie uns im Interview ausgeplaudert, das Sie schon bald in der Printausgabe der Stadlpost (ab 31.01. im Kiosk) lesen können.

Um Helene jedenfalls, brauchen sich die Fans keine Sorgen zu machen – denn auch sie wird 2017 ihre Fans mit Sicherheit mit ihrem neuen Album und ihrer Tournee restlos begeistern.

