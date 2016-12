Semino Rossi verrät das Geheimnis seines Eheglücks

„Die Liebe kennt keine geografischen Grenzen“

Über Umwege war Semino Rossi (54) von Argentinien nach Tirol gekommen, um dort nicht nur als Musiker durchzustarten, sondern auch noch etwas ganz anderes zu nden: die wahre Liebe! Seit 25 Jahren ist der Sänger nun mit seiner Gabi verheiratet.

„Sie saß mit einer Freundin in einer Pizzeria. Sie hat mir auf Anhieb gut gefallen, sie war hübsch und sehr sympathisch und ich habe mich in ihrer Nähe sehr wohl gefühlt. Ich habe damals für sie gesungen und danach hat sie mir 20 Schilling gegeben“, erinnert sich Semino an den ersten Moment, in dem er seine spätere Ehefrau Gabi gesehen hat, und muss schmunzeln. Eigentlich sei er ja nach Europa gekommen, um auf der Bühne zu stehen. Doch Gabi, mit der er kurz vor Silvester, am 28.12.2016 Silberhochzeit feiert, habe ihn „verzaubert“.

Ein Datum, das die Beiden niemals vergessen werden, denn neben ihren Namen wurde es in die Ringe eingraviert. Auch wenn seine Mama und alle seine Verwandten damals leider nicht zur Hochzeit kommen konnten, da die Flüge von Buenos Aires nach Europa Anfang der 90er Jahre irrsinnig teuer waren, war für das junge Paar an diesem besonderen Tag nahezu alles perfekt: „Ich kann mich erinnern, dass es an diesem besagten Morgen so viel geschneit hatte, dass wir nicht wussten, ob die Straße zum Hotel, das wir gebucht hatten, wohl von all dem Neuschnee rechtzeitig bis Mittag geräumt werden konnte. Aber alles ist gutgegangen, es war ein extrem schöner Wintertag mit blauem Himmel und tief verschneitem Wald, aber dafür klirrend kalt.“

Ihre Liebe hat inzwischen 25 Jahre gehalten und so einige Hochs und Tiefs durchgestanden. Semino lüftet sein Geheimnis, wie er und Gabi es geschafft haben, ihre große Liebe so viele Jahre nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sogar wachsen zu lassen: „Es ist tatsächlich ein sehr gutes Gefühl, jemanden an der Seite zu haben, der mich kennt, akzeptiert und liebt, so wie ich eben bin. Ich werde um meiner selbst willen geliebt. Wie in jeder Beziehung gibt es auch bei uns manchmal Differenzen. Jeder hat seine Meinung, aber im Gespräch miteinander kommen wir immer zu einer gemeinsamen Lösung.“

Das Paar weiß heute, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Ehe so lange hält wie ihre. „Oft haben vor allem junge Leute wenig Geduld und Verständnis in Bezug auf die Liebe. Sie sind nicht in der Lage, miteinander zu reden, und versuchen oft gar nicht, die Liebe zu retten“, erklärt er. Da er als Musiker viel unterwegs ist, sei ihm wichtig, Gabi seine Gefühle auch im Alltag immer wieder zu zeigen. „Oft sind es nur Kleinigkeiten wie eine spontane Umarmung, ein Kuss vor dem Mittagessen.“ Und zu einer glücklichen Beziehung gehöre auch, miteinander Spaß zu haben: „Lustige Momente gibt es Tag für Tag und schon kleine Augenblicke bringen uns oft zum gemeinsamen Lachen. Aber einer der lustigsten Augenblicke für meine Gabi war wohl, als ich mich auf den Skiern ausprobiert habe und mich ausgesprochen ungeschickt auf der rutschigen Piste angestellt habe.“

An ihrem großen Ehrentag wird sich der bekennende Familienmensch bestimmt von seiner besten Seite zeigen – wo, damit will er seine Gabi überraschen, nur so viel verrät er uns: „Wir verbringen ihn romantisch zu zweit.“ Miteinander lachen zu können ist sehr wichtig für eine glückliche Beziehung.

TAGS: Semino Rossi