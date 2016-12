Klubbb3: Große Überraschung zu Weihnachten

Klubbb3 kommen zum „Wenn die Musi spielt“ – Winter Open Air 2017

Was für eine Riesenüberraschung zur Weihnachtszeit – Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff werden im neuen Jahr auf der Musi Bühne für tolle Stimmung sorgen! Bereits 2016 waren sie beim legendären Winter-Open Air mit von der Partie und machten es gemeinsam mit allen anderen Gästen zur größten Après-Ski Party Kärntens. Ob mit „Romantische Männer“, „Du Schaffst das schon“ oder mit „Schlager ist geil“ – das Schlager-Trio wird das Publikum mit ihren Songs bestens unterhalten und zum tanzen bringen.

Ebenfalls mit dabei sind: Hansi Hinterseer, NIK P., Hannah, Beatrice Egli, G.G. Anderson, Anita & Alexandra Hofmann, Nockalm Quintett, Zillertaler Haderlumpen, Marc Pircher, Petra Frey, Allessa, Saso Avsenik und seine Oberkrainer, Münchner Zwietracht, Laura Wilde, Ursprung Buam, Johanns Erben, Die Lauser und Meilenstein.

Außerdem werden Musi-Legende Arnulf Prasch und der Schlager-Sonnenschein Stefanie Hertel beim großen Winter-Open-Air bei der Talstation Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim In gewohnt charmanter Manier durch den Abend führen und die großen Stars präsentieren. Von Donnerstag bis Samstag (26. – 28. Jänner) verwandelt sich das beschauliche Kärntner Örtchen wiederum in eine Hochburg für Schlager- und Volksmusikfans. Infos zum Programm finden Sie hier.

