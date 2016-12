TV-Tipp: „Die Helene Fischer-Show“ 2016 am ersten Weihnachtsfeiertag

Toller Mix aus Musik, Artistik, Duetten und Musical-Inszenierungen

Auch in diesem Jahr zeigt sich die schöne Schlagersängerin am ersten Weihnachtsfeiertag wieder von ihrer besten Seite: 180 Minuten lang begeistert sie mit einer Mischung aus viel Musik, spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und tollen Musical-Inszenierungen ihr Publikum restlos. Jede Menge nationale und internationale Musikgäste sind wieder mit dabei, die gemeinsam mit ihr noch nie da gewesene Duette präsentieren und für jede Menge Emotionen und Gänsehautmomente sorgen werden.

Sehr freuen können sich die Fans auf einen besonderen Gast: Ihr langjähriger Lebensgefährte Florian Silbereisen wird mit seiner Boyband KLUBBB3 mit dabei sein. Außerdem werden unter anderem Roland Kaiser, Tim Bendzko, Priscilla Presley, Rainhard Fendrich, Olly Murs, Horst Lichter, Gregory Porter und viele, viele mehr ein abwechslungsreiches Programm bieten. Erstmals allerdings empfängt Helene ihre Gäste sowie ihre zahlreichen Fans in der Messehalle 6 in Düsseldorf. Die Sendung wurde bereits an zwei Tagen Anfang Dezember aufgenommen.

Da ihr Vertrag mit dem ZDF in diesem Jahr auslief, buhlten in der ersten Jahreshälfte gleich drei Sender (die ARD, das ZDF und auch RTL) um den Quotengaranten zum Jahresende: Aufgrund der gelungenen Zusammenarbeit entschied sich Helene dem ZDF die Treue zu halten und so wird die Show auch heuer wieder im ZDF zu sehen sein: „Ich freue mich sehr, auch weiterhin den ersten Weihnachtsabend im ZDF verbringen zu dürfen“, so die Schlagerprinzessin in einer Pressemeldung des Senders und sagt weiter: „Unsere gemeinsame Show ist für mich etwas ganz Besonderes, mein absolutes Highlight zum Jahresende.“

Eines ist jedenfalls sicher: Die Zuschauer können auch in diesem Jahr wieder ein TV-Spektakel der Spitzenklasse erwarten, denn nach ihrer langen Auszeit im Sommer diesen Jahres, verriet die Schlagerprinzessin: „Da ich schon viele Jahre von den berühmten ‚Cirque du Soleil‘-Shows begeistert bin, wurde die Idee in Las Vegas geboren, gemeinsam mit dem ‚Cirque‘-Team eine Show für mich zu kreieren. Wir werden eine Atmosphäre schaffen, in der ich ganz neue Seiten von mir und meiner Musik zeigen kann.“

Nicht verpassen:

So, 25. Dezember, 20.15 Uhr – ZDF

