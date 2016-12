DJ Ötzi: Botschafter mit Herz

DJ Ötzi setzt sich ein für Bedürftige

Auch für Gerry Friedle alias DJ Ötzi lief nicht immer alles rund. Für ihn gab es einmal eine Zeit der Hoffnungslosigkeit. Es war eine Zeit, in der er auf der Straße lebte und keine Zukunft für sich sah. Exklusiv im Interview mit der Stadlpost, das sie in der aktuellen Printausgabe zur Gänze lesen können, sprach er über diese schwierige Zeit.

Heute genießt der Tiroler sein Musiker-Leben und ist sozusagen auf der Sonnenseite des Glücks angekommen. Doch der 45-Jährige will etwas für die Menschen tun, die das Schicksal hart angefasst hat und etwas zurückgeben. Und so konnte die „Salzburger Wärmstube“ mit ihm einen der erfolgreichsten österreichischen Künstler aller Zeiten als Botschafter gewinnen.

Nicht nur, dass der sympathische Künstler mit seiner natürlichen und liebenswürdigen Art unser Anliegen, nämlich die bedingungslose Hilfe für bedürftige Menschen, perfekt repräsentiert, sondern auch, weil er mit seinen Liedern den Menschen „Wärme ins Herzen“ pflanzt.

„Wir freuen uns immer wieder, wenn Gerry uns in der Wärmestube besucht, denn er beschert unseren bedürftigen Besuchern immer ganz besondere Momente. Dabei ist es auch schon vorgekommen, dass der gelernte Koch Gerry selbst zum Kochlöffel greift.

Was für uns aber das Herausragende ist, ist die Tatsache, dass sich die Spendenbereitschaft und die Spendensumme seit dem Engagement von Gerry um ein Vielfaches erhöht hat“, heißt es auf der Homepage der Salzburger Wärmstube.

Doch der Einsatz des sympathischen Künstlers ist vielfältig: Er kocht, verteilt Essen und möchte bei seinem Benefiz-Konzert im Schloss Hellabrunn den Menschen mit seinen Liedern „Wärme ins Herzen“ pflanzen. Stolz erklärt die Hilfseinrichtung: „Im Rahmen der Konzerte „DJ Ötzi & Friends“ konnten so in den letzten Jahren über 100.000 Euro an Spenden gesammelt werden, was den Betrieb der Wärmestube Gott-sei-Dank garantiert. Durch das Engagement von Gerry sind aber zudem viele Kleinspender und großzügige Unternehmen auf uns aufmerksam geworden.“

Und auch Sie können kostenlos dabei sein beim Benefiz-Konzert im Schloss Hellbrunn, von DJ Ötzi & Friends, am Montag den 19. Dezember, 18.00 Uhr

