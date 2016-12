Das ist ja der Gipfel!

Alles in allem ist es eher ein kleiner „Schlagerbooom“, den die MDR- und HR-Zuseher am 10. Dezember ab 20.15 Uhr aus der Thüringen-Metropole Suhl erwarten konnten. Ja, das Sendungskonzept war neu nach 21-jähriger Erfolgsgeschichte von und mit Bernhard Brink. Hauptsächlich MDR-Teams entscheiden jetzt „nach Gefühl“, wer oder was ein Schlager des Jahres 2016 war. Michelle („So schön ist die Zeit“) beispielsweise, aber auch Santiano („Lieder der Freiheit“), Frank Schöbel („Das ist der Mo- ment“), Oonagh („Aulё und Yavanna“), Feuerherz („Ein Lied auf das Leben“), Ute Freudenberg und Christian Lais („Warmer Regen“), Linda Hesse („Noch immer so wie immer“), Olaf Berger („La Fiesta“), Nicole („Wir sehen uns im Himmel“) und von Heinz Rudolf Kunze gleich ein ganzes Medley.