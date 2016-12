Andrea Berg: Stargast bei der „Starnacht am Wörthersee“

Tolle Nachrichten – nun stehen die ersten Stars fest: Andrea Berg ist bei der „Starnacht am Wörthersee“ und Vanessa Mai kommt in die Wachau.

„Ich freue mich schon heute auf diesen Auftritt. Ich mag Österreich sehr, sehr gern und der Wörthersee ist mein bevorzugtes Sommerurlaubsziel“, so Andrea Berg über ihre Zusage zur Starnacht am Wörthersee am 22. Juli 2017. Bei der heurigen Starnacht aus der Wachau im September, glänzte die Schlagerqueen wie gewohnt mit einem fulminanten Auftritt.

Vanessa Mai wird es 2017 ihrer Schwiegermutter in spe gleich tun und bei der „Starnacht aus der Wachau 2017“ am 2. September fix mit dabei sein. Die deutsche Sängerin setzte dieses Jahr ihren kometenhaften Aufstieg fort – vom Shooting Star zum Superstar.

Diese Neuigkeiten kommen gerade zur richtigen Zeit, denn Weihnachten steht vor der Tür und so werden bestimmt auch heuer wieder zahlreiche Starnacht-Tickets unter den Weihnachtsbäumen landen können.