Aus für Erfolgsduo Marianne und Michael

Nur wenige Tage nach ihrer kirchlichen Trauung verkünden Marianne und Michael ihren Abschied aus der Musikwelt

„Wir lassen unsere Karriere jetzt langsam auslaufen“, so Marianne gegenüber der BILD am Sonntag und fügt hinzu: „Bis Ende 2017 haben wir noch Auftritte und Tourneen, dann verabschieden wir uns.“

Dabei erschien ihr neues Album „Lebenslänglich (ohne Bewährung)“ erst im Februar diesen Jahres. „Das war unsere letzte CD. Es lohnt sich einfach nicht mehr“, verrät Michael, der letzten Donnerstag (08.09.16) seiner Marianne nach 40 Jahren nochmals vor Gott das Ja-Wort gab.

Mit über 30 veröffentlichten Alben, Traumquoten für ihre beliebten Volksmusik-Sendungen, zahlreichen Auszeichungen und Preisen können die beiden auf eine erfolgreiche Musikkarriere zurück blicken und wollen sich nun mehr Zeit füreinander nehmen.

Und eines ist sicher: Trotz Karriereende werden die beiden Vollblutmusiker in ihrem Ruhestand nicht untätig bleiben: „Das Leben hält noch so viel für uns bereit“, blickt Michael in die Zukunft und stellt fest: „Uns geht es so gut, deshalb helfen wir anderen.“ Mit ihrem Verein Frohes Herz e.V. wollen sie weiterhin Gutes tun und Spenden für Bedürftige sammeln.

