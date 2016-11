Andrea Berg: Rührende Liebeserklärung

Große Gefühle

Sie einmal zu berühren, ihr nah zu sein, ihr die eigenen Gefühle zu offenbaren, mit ihr zu singen – dieser Traum wurde für Nico aus Hamburg Wirklichkeit. Im Zuge ihrer Seelenbeben-Tour machte sie Halt in der Hansestadt und holte den gutaussehenden Hamburger auf die Bühne, um mit ihm zu singen. Prompt machte der Nico, der in Hamburg das Café „Carlos Coffee“ betreibt, ihr eine Liebeserklärung: „Andrea, du bedeutest mir ganz, ganz viel, – mehr als deine Musik – ich liebe dich!“ Total berührt nimmt die Schlagerkönigin ihn liebevoll in den Arm – die Funken sprühen, als sie nur wenig später gemeinsam „Wenn du mich willst, dann küss mich doch“ sangen.

„Ich bin immer noch auf Wolke 7. Ganz liebe Grüße an Dich, Andrea – und ja, ich bleibe dir treu- Für Dich, für mich & für immer“, schwärmt Nico ein paar Tage nach seinem schönsten Moment im Internet.

Ob das nicht der Beginn ganz großer Gefühle ist?

