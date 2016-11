Andrea Berg gibt emotionale Einblicke hinter die Kulissen von ihrer Seelenbeben Tour

Andrea Berg: „Mein Papa ist mein Held. Er ist heute noch mein Feuer-Vogel“

So emotional war Andreas Tourstart in Krefeld – denn obwohl die Schlagerkönigin aus Krefeld stammt, gab es bisher noch kein Konzert in ihrer Heimatstadt. „Als wir die Idee alle hatten, hier die Tour zu starten, wussten wir, das wird was Außergewöhnliches. Das wird es heute werden. Die Vorbereitungen waren speziell, die halbe Stadt ist auf den Füßen, zu Ehren von Andrea und das freut mich unglaublich. Weil das hat sie verdient. Mehr als verdient.“, so DJ Bobo nur wenige Minuten bevor es schließlich auf die Bühne ging, im unterstehenden Video.

Heute, Samstag-Abend geht es für Andrea und ihr tolles Team weiter in der Landes Arena in Köln. Doch ihre Tour ist lange nicht vorbei: Alle Tourdaten finden Sie hier!

