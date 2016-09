Vorläufiger Endstand der Hit-Wahl

Das große Voting für die beliebtesten Hits aus 35 Jahre Stadlzeit nähert sich dem Finale!

Stimmen können noch bis inkl. 15.9. abgegeben werden > jetzt Stimme abgeben, die CD erscheint am 22.9. und kann bereits jetzt exklusiv bei uns im Shop vorbestellt werden > zum Shop.

Die CD erscheint auch als „Stadl Fan Paket“ mit der brandneuen 4er CD-Box „Das Beste aus dem Musikantenstadl“. Holen Sie sich jetzt diese tolle Kombi oder das limitierte „35 Jahre Stadlzeit Set“ inklusive einzigartiger Briefmarken-Serie der Legenden der Stadlzeit in Kooperation mit meinemarke.at

So haben Sie gewählt:

1. Kastelruther Spatzen – Vertrauen

2. Nockalm Quintett – Zieh dich an und geh

3. Kurt Elsasser – La Montanara

4. Karl Moik – Servus, pfüat Gott und auf wiederseh’n

5. Andy Borg – Adios Amor

6. Amigos – Ich geh für dich durchs Feuer

7. Andreas Gabalier – So liab hab i di

8. Francine Jordi – Die Entdeckung der Gefühle

9. Belsy & Rudy Giovannini – Salve Regina

10. Die Flippers – Die rote Sonne von Barbados

11. Hansi Hinterseer – Hände zum Himmel

12. Oesch’s die Dritten – Ku-Ku Jodel

13. Die Vaiolets – Das kleine Kirchlein

14. Voxxclub – Rock mi

15. Andy Borg – Stadlzeit-Beginn

16. Sašo Avsenik & seine Oberkrainer – Trompetenecho

17. Vincent & Fernando – Der Engel von Marienberg

18. Hias – Über’n Laurenziberg

19. Klostertaler – Hal-le-ju-ja

20. Zillertaler Schürzenjäger – Hochzeitsmarsch

21. Die Stoakogler – Steirermen san very good

22. Naabtal Duo – Patrona Bavariae

23. Semino Rossi – Rot sind die Rosen

24. Die Jungen Zillertaler – Drob’n auf’m Berg

25. Marc Pircher – Sieben Sünden

Letzte Chance: Jetzt noch schnell abstimmen

Und hier können Sie noch bis inkl. 15.9. abstimmen und ihre Lieblinge im Ranking noch weiter nach vorne bringen. Natürlich können auch Künstler und Titel gewählt werden die derzeit nicht in den TOP 25 sind.

10 glückliche Stadl-Fans

Noch besteht auch die Chance, eine von 10 Stadlzeit-Jubiläums-CDs zu gewinnen. Einfach > hier mitmachen, und schon sind auch Sie dabei!

Wir bedanken uns bereits jetzt für inzwischen weit mehr als 50.000 abgegebene Stimmen und freuen uns schon gemeinsam mit allen Fans auf die Veröffentlichung der CD!